Москва, 13 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Организация нового полёта венгерского космонавта может стать одним из направлений дальнейшего сотрудничества России и Венгрии в области космоса. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Admoblkaluga.ru Первый венгерский космонавт Берталан Фаркаш и губернатор Калужской области Владислав Шапша

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали заявление о намерениях по дальнейшему сотрудничеству в области космических исследований в мирных целях. Этот документ предусматривает взаимодействие двух стран по реализации нескольких совместных проектов космических исследований.

«Ещё одним направлением дальнейшего углубления сотрудничества в области космоса может стать организация нового полёта венгерского космонавта, осуществляемого при содействии России», — подчеркнули в Роскосмосе.

Полёт первого венгерского космонавта Берталана Фаркаша состоялся в 1980 году. Он совершил экспедицию на советскую орбитальную станцию «Салют-6» в рамках программы «Интеркосмос».

Эта программа международного сотрудничества в области освоения и использования космического пространства осуществлялась странами социалистического лагеря с 1967 года до 1991 года. В рамках программы «Интеркосмос» полёты на орбитальную станцию «Салют-6» совершили космонавты из Чехословакии, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии и Румынии.