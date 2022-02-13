Монако, 13 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. 13 февраля в Монако на стадионе «Луи II» французский футбольный клуб «Монако» в матче 24-го тура Лиги 1 2021/22 сыграет с «Лорьяном». 26-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин начнет матч со скамьи запасных.

Футбольный клуб «Монако»

Стартовые составы команд:

«Монако»: Александр Нюбель, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Джибриль Сидибе, Вандерсон Кампос, Орельен Тчуамени, Жеан Лукас, Софьян Диоп, Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер.

«Лорьян»: Матье Дрейер, Жюльен Лапорте, Убулан Мендес, Лео Петро, Венсан Ле Гофф, Бонке Инносент, Кентен Буагар, Тома Монкондю, Терем Моффи, Самбу Сумано, Арманд Лориенте.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бастианом Деше. Ассистенты главного судьи — Хюссейин Оджак и Жульен Убе.

В текущем сезоне на счету Головина три забитых мяча и пять результативных передач в 24-х матчах за «монегасков» во всех турнирах.