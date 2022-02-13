13 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 16:13 — REGNUM Известие о том, что российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине, обрадовало пользователей социальных сетей. В адрес спортсмена сказано много добрых слов. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Олимпийские игры Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Молодец!!! Совсем немного не удержал серебро», — написал в Facebook Пётр Губанов.

«Где взять столько валидола, чтобы выдержать все олимпийские сражения наших атлетов? «Терпеть, Эдик!», «Держись, дорогой! Держись!!!», «Не сдаваться, Эдик!»… Вся страна держала кулачки за нашего биатлониста Эдуарда Латыпова! И он смог! Завоевал бронзовую медаль в гонке преследования! Спортсмен допустил лишь один промах в стрельбе!» — пишет «ВКонтакте» Валерия Шмелева.

Она также напомнила, что Эдуард Латыпов родился в Гродно в 1994 году. Позже семья переехала на родину отца, в село Камышла Самарской области. В детстве Эдуард пробовал заниматься футболом, баскетболом, волейболом, пробовал даже петь. К девятому классу он увлёкся лыжными гонками и наконец определился с будущей профессией. В первый год обучения Латыпов занимался на простеньких лыжах и поначалу проигрывал сверстникам, так как пришёл в секцию позже всех. Но после окончания десятого класса, в 16 лет смог поступить в школу олимпийского резерва в Уфе.

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«Паренёк из села в Самарской области сегодня стал гордостью всей страны! Что ещё раз доказывает — талант, трудоспособность, стремление к победе всегда дают свои плоды успеха! Поздравляем Эдуарда, Самарскую область и всю нашу страну с этой бронзой, цена которой — золото!» — продолжает Валерия Шмелева.

«Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал первую в отечественной истории олимпийскую медаль в гонке преследования! Герой, с 11-го места поднялся до бронзы», — напоминает Людмила Полушина.

«Смотрела «Фронт без флангов» и в рекламную паузу переключила на другой канал. Увидела эту гонку и уже не смогла оторваться. Молодец наш Эдуард! Сумел-таки оторваться от итальянца и завоевать бронзу!» — поделилась Лариса Анатольевна.

В Иркутской области гордятся и другими достижениями российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине Официальное интернет-представительство президента России

«Наше сердце бьется в унисон с Олимпийскими играми в Пекине. Наши российские спортсмены не дают ему покоя! Первую награду России на Олимпиаде-2022 принесла лыжница Наталья Непряева — в стартовый медальный день в субботу, 5 февраля. В первой гонке Игр россиянка завоевала серебро скиатлона», — отметили в группе МБОУ «СОШ №18» города Братска («ВКонтакте»).

»Какой финиш! Блин, я думал, итальянец догонит. Молодец, Эдик, близко его не подпустил. По интервью видно, что Латыпов выложился на все 100», — поделился наблюдениями Максим.

«Волевая бронза, вызывает уважение», — считает Вячеслав.

«Если бы стреляли ещё наши, как в «Танковом биатлоне», цены бы им не было…» — считает Юрий.

Как сообщало ИА REGNUM, российский биатлонист Эдуард Латыпов стал обладателем бронзовой медали в гонке преследования (пасьюте) на Олимпиаде в Пекине. Третий результат Латыпова составил +35,3 секунды отставания при одном промахе.

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