Москва, , 15:36 — REGNUM Сообщение о нарушении территориальных вод РФ, которое поступило от фрегата ВМФ ПФ «Маршал Шапошников» при приближении субмарины ВМС США «Вирджиния» можно сравнить с предупредительным выстрелом в воздух. Таким образом действия российского корабля объяснил Дмитрий Литовкин — редактор «Независимого военного обозрения».

«Для этого есть бомбометные спецустановки, которые запускают гранаты, которые показывают подводникам, что их обложили… и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг — это прямое поражение», — заявил Литовкин, передает телеканал «Звезда».

12 февраля российские военные засекли подводную лодку США возле курильского острова Уруп. Субмарина сначала проигнорировала требование покинуть территориальные воды РФ, но после применения «соответствующих средств» вынуждена была покинуть их.