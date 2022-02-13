Лос-Анджелес, США, 13 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. 13 февраля киностудия Universal Pictures опубликовала трейлер нового фильма американского кинорежиссера Джордана Пила «Нет». Видеоматериал был опубликован на официальном YouTube-канале киностудии.

Kevin Edwards Пил Джордан

Премьера киноленты запланирована на 21 июля 2022 года. Главные роли в фильме исполнили Барби Феррейра («Эйфория»), Кеке Палмер («Испытание Акилы», «Анатомия страсти»), Майкл Уинкотт («Ворон», «Мир Дикого Запада») и Дэниэд Калуя («Прочь», «Доктор Кто»).

Также Джордан Пил снял такие выдающиеся хорроры, как «Прочь» (2017) и «Мы» (2019). В 2018 году «Прочь» стал обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий».