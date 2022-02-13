Пермь, , 15:26 — REGNUM Пермский баскетбольный клуб «Парма» переиграл эстонскую команду «Калев» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на паркете площадки «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и закончилась в пользу хозяев со счетом 78:74.

При этом самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Калева» Донован Джексон, набравший в матче 22 очка.

В составе пермской команды наиболее результативным оказался литовский защитник Адас Юшкявичюс, на счету которого 16 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче Единой лиги ВТБ «Парма» 18 февраля на выезде встретится с саратовским клубом «Автодор», а «Калев» 7 марта тоже в гостях сыграет с командой «Астана».