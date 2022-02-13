Санкт-Петербург, 13 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меры пресечения для двоих граждан, ставших фигурантами уголовных дел о четырех заказных убийствах и покушении на убийство, совершенных в Петербурге и на Украине во второй половине 1990-х — начале 2000-х годов.

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Эти лица, 1965 и 1968 годов рождения, были задержаны в Петербурге и Новгородской области. Одному из них уже предъявлено обвинение, другой пока находится в статусе подозреваемого.

По версии следствия, в составе организованной преступной группы вместе с другими соучастниками совершили: покушение на убийство в декабре 1996 года в отношении предпринимателя и его водителя на Социалистической улице; убийство в сентябре 1997 года у Сенной площади мужчины, имевшего связь с криминальными кругами; убийство мужчины 30 декабря 1997 года в кафе на проспекте Энергетиков; убийство молодой женщины в мае 1999 года на территории Украины; убийство вице-президента одной из общественных организаций в сентябре 2001 года на Большом проспекте Петроградской стороны.

Один из фигурантов уголовного дела отправлен по домашний арест, другой заключен под стражу, обе меры пресечения избраны по 10 апреля 2022 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, установление местонахождения иных членов организованной преступной группы и привлечение их к уголовной ответственности. Решается вопрос о соединении всех уголовных дел в одно производство. Расследование продолжается», — отметили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.