Бухарест, , 15:22 — REGNUM Постоянная боевая группировка НАТО под руководством Франции может появиться в Румынии, передает РИА Новости со ссылкой на замгенсекретаря альянса Мирча Джоанэ.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На будущей неделе состоится важная встреча министров обороны стран НАТО. Я с оптимизмом ожидаю, что сможем принять совместное решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии — постоянной, во главе с Францией», — отметил он.

В НАТО ожидают, что ряд других союзников предоставят силы для постоянного присутствия в Румынии, отмечается в сообщении.

Джоанэ напомнил, что после 2014 г. в НАТО решили создать 4 группировки: 3 из них размещены в балтийских странах, еще одна — в Польше.