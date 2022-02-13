Москва, , 15:18 — REGNUM Сведения об ухудшении состояния здоровья госпитализированного лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля сообщили в ЛДПР.

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Информация об ухудшении состояния здоровья бессменного лидера партии является лишь слухами и дезинформацией, говорится в сообщении центрального аппарата партии к членам ЛДПР.

Там обратили внимание на звонки злоумышленников и призвали фиксировать звонки для материалов будущего уголовного дела.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ЛДПР опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о возможной смерти председателя партии Владимира Жириновского.

Лидер партии был госпитализирован с COVID-19.

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