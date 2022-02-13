Лион, Франция, 13 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лион» хочет вернуть в свой состав французского нападающего лондонской команды «Арсенал» Александра Ляказетта, ранее уже игравшего в лионской команде. Об этом 13 февраля сообщает ESPN.

Botasot.info Александр Ляказетт

По данным источника, руководство «Лиона» готово предложить 30-летнему футболисту крупное соглашение. При этом также игроком интересуется еще несколько команд, однако в лионском клубе уверены, что одержат верх в этой борьбе, так как предлагают форварду самую высокую зарплату.

При этом также игроком интересуется такие команды, как мадридский «Атлетико», «Севилья» и «Рома».

Отметим, Александр Ляказетт перешел в «Арсенал» из «Лиона» летом 2017 года и в нынешнем сезоне сыграл за лондонскую команду в 15 матчах английской Премьер-лиги, в которых отличился тремя голами и тремя результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета нынешнего года.