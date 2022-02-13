Москва, , 15:13 — REGNUM В Либерально-Демократической партии России разослали разъяснения для однопартийцев относительно ложных звонков злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил РИА Новости первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в ЦКБ 2 февраля с коронавирусом. При этом Жириновский утверждал, что вакцинировался против коронавируса восемь раз. По официальной информации, состояние Жириновского стабильное, однако периодически появляется информация, о том, что партийный лидер в тяжелом состоянии.

По словам депутата Каргинова, членам ЛДПР поступают анонимные звонки о том, что Жириновский якобы скончался.

«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию — что это вранье и безосновательно», — отметил Каргинов.

Он пояснил, что партийцам были разосланы разъяснения, что подобные звонки — это провокация.