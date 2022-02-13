Москва, 13 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Либерально-демократической партии России разослали разъяснения для однопартийцев относительно ложных звонков злоумышленников о якобы смерти лидера партии депутата Госдумы Владимира Жириновского. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил РИА Новости первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в ЦКБ 2 февраля с коронавирусом. При этом Жириновский утверждал, что вакцинировался против коронавируса восемь раз. По официальной информации, состояние Жириновского стабильное, однако периодически появляется информация, о том, что партийный лидер в тяжелом состоянии.

По словам депутата Каргинова, членам ЛДПР поступают анонимные звонки о том, что Жириновский якобы скончался.

«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию — что это вранье и безосновательно», — отметил Каргинов.

Он пояснил, что партийцам были разосланы разъяснения, что подобные звонки — это провокация.

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