Вашингтон, , 15:10 — REGNUM ЛГБТ-активист Сэм Бринтон назначен на должность заместителя помощника секретаря по утилизации отходов в Управлении ядерной энергии в Министерстве энергетики США. Об этом Бринтон сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

ЛГБТ. США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этой должности я буду делать то, о чём всегда мечтал — возглавлю национальные усилия по решению проблемы ядерных отходов», — отметил Бринтон.

Он добавил, что станет первым «гендерно-изменчивым» чиновником в администрации президента США Джозефа Байдена.

Сэм Бринтон изучал ядерную инженерию в Массачусетском технологическом институте. В 2017 году он организовал некоммерческую организацию, занимающуюся поддержкой ЛГБТ-сообщества.

Также Бринтон был консультантом по вопросам ЛГБТ при администрации бывшего президента США Барака Обамы. Бринтон описывает себя как «небинарную личность», то есть как человека, который не может быть отнесён к мужскому или женскому полу.