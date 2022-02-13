Пекин, , 15:01 — REGNUM Мужская хоккейная сборная Финляндии переиграла в овертайме команду Швеции в последнем матче группового этапа олимпийского турнира. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Финская команда победила шведов в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. В составе финской сборной голы забили Теему Хартикайнен (46-я минута, в большинстве) и оформивший в матче дубль Ииро Пакаринен (56-я, в большинстве и 58-я). У команды Швеции шайбами отличились Лукас Валльмарк (25-я, в большинстве), Лукас Бенгтссон (29-я, в большинстве) и Антон Ландер (32-я, в большинстве).

Победу сборной Финляндии в овертайме принес гол Харри Песонена (63-я).

Отметим, по итогам матча мужская финская сборная заняла первое место в группе С, что обеспечило ей выход в четвертьфинал Олимпиады.