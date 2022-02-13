Киев, 13 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. На Украине в проперезидентской партии «Слуга народа» заявили, что информационная истерика вокруг «вторжения» России на Украину — это информационная спецоперация США». Соответствующее сообщение появилось сегодня, 13 февраля, в официальном телеграм-канале партии со ссылкой на депутата Верховной рады Егора Чернова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

«США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России», — считает депутат Чернов.

Он пояснил, что Вашингтон с помощью этой спецоперации пытается мобилизовать страны военного блока НАТО и восстановить их единство, а также всеми силами создать для России «токсичный» образ в мире.

Также США пытаются нанести как можно больший ущерб российской экономике, разжечь антивоенные настроения внутри самой России, а также деморализовать российскую военную элиту.

«Цель спецоперации также понятна — окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и проекта «Один пояс — один путь», — считает Чернов.

В конечном итоге, Россия или решится на военное вторжение на Украину, считает депутат Чернов, или отступит.