Иркутск, , 14:52 — REGNUM Власти Иркутска известили об окончании аварийных работ, связанных с ремонтом на сетях водоснабжения в микрорайоне Зеленый. Как сообщает сегодня, 13 февраля, официальный сайт городской мэрии, в 15:00 по местному времени водоснабжение жилых домов полностью восстановлено.

Водопровод

Как рассказал заместитель директора МУП «Водоканал» Андрей Емельянов, проведены работы по перекладке порядка 40 метров водопроводной сети, это позволило восстановить водоснабжение двух домов. Был организован подвоз питьевой воды для жителей.

Всего в результате аварии под отключение попало шесть многоквартирных домов. На восстановительных работах были задействовано две бригады МУП «Водоканал», пять единиц спецтехники, специалисты МЧС России по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля коммунальная авария случилась в поселке Коблякова Братского района Иркутской области. В результате аварийного отключения теплоснабжения без тепла остались три социальных объекта и восемь жилых домов, в которых проживают 38 человек, из них семеро детей.

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