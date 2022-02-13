Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 14:48 — REGNUM На Ямале почти на 18 часов задержан самолёт авиакомпании «Ямал» из Нового Уренгоя в Тюмень. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Рейс

Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной стала техническая неисправность. В городе ждут резервного лайнера. Вместо 15:40 по местному времени пассажиры смогут вылететь только 14 февраля в 09:30.

На рейс зарегистрированы 22 человека, в том числе несовершеннолетний. Новоуренгойская транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием им авиакомпанией всех услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.