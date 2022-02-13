Тегеран, , 14:48 — REGNUM Площадку для запуска исследовательских спутников построят в портовом городе Чабахар (Иран), заявил глава организации свободной зоны Чабахара Насролла Эбрахими, передает IRNA.

По словам Эбрахими, организация свободной зоны готова заняться возведением стартовой площадки для запуска исследовательских спутников на орбиту Земли. Эбрахими отметил, что Чабахар как никакой другой город подходит для этого из-за своего выгодного географического расположения, передает ИА Красная Весна.

Чиновник также отметил, что в ближайшем будущем Чабахар станет центром производства стали и нефтехимии, и исходя из этого у города есть возможность запускать исследовательские спутники.

Чабахар — самый южный город Ирана, расположенный на побережье Оманского залива. Портовый город считается единственным морским портом в Иране. Порт включен в зону свободной торговли.