Пекин, 13 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей в гонке преследования (пасьюте) на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Победное время спортсменки из Норвегии составило 34 минуты 46,9 секунды при одном промахе.

Второй финишировала шведская спортсменка Эльвира Эберг, отставшая от победительницы на 1 минуту 36,5 секунды при трех промахах. Третьем место заняла еще одна спортсменка из Норвегии — Тириль Экхофф, которая отстала от победительницы на 1 минут 48,7 секунды и также допустила три промаха.

Лучшей из российских спортсменок стала Ульяна Нигматуллина, показавшая 11-й результат с отставанием от победительницы на 2 минут 46,3 секунды при трех промахах.