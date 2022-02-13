Москва, , 14:44 — REGNUM Елена Соломатина — врач-диетолог — рассказала о вреде употребления мяса с углеводами (картофелем, макаронами, крупами, хлебом). Это связано с тем, что мясо переваривается дольше, чем углеводы.

«Вот съели кусок мяса, забросили макарон, а сверху еще чего-нибудь сладкое… Макароны не могут дальше пройти, чтобы перевариться, кексик сверху лежит — начинаются процессы брожения, интоксикации, погибает ряд полезной флоры, — снижается деятельность иммунной системы со всеми вытекающими», — объяснила она в интервью «Ленте.ру».

Любая интоксикация приводит к снижению многих функций организма, добавила врач.

Чтобы избежать нежелательных последствий, диетолог посоветовала есть мясо с овощами.