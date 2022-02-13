Москва, , 14:42 — REGNUM В настоящее время не наблюдается никаких предпосылок к снижению цен на автомобили в России, поэтому не стоит откладывать запланированную покупку авто. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в интервью «Народным Новостям».

Авторынок Lada.ru

В 2021 году цены на автомобили резко выросли из-за дефицита новых авто у дилеров в связи со сбоями в поставках электронных компонентов. Поэтому некоторые эксперты рекомендуют отложить запланированную покупку авто на некоторое время в расчёте на снижение цен.

«От того, что вы отложите покупку автомобиля, который вам нужен, вы в деньгах практически не выиграете, нет никаких предпосылок тому, чтобы автомобили начали дешеветь», — не согласился с такими рекомендациями Кадаков.

Автоэксперт добавил, что в случае решения проблемы с нехваткой полупроводников во второй половине 2022 года может произойти стабилизация цен на новые автомобили. Однако даже в этом случае не стоит ожидать значительного падения цен.

«Они [цены] не пойдут вниз ни при каких обстоятельствах, это очевидно», — подытожил главный редактор журнала «За рулём».

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