Тальменка, Алтайский край, , 14:40 — REGNUM Правоохранители Алтайского края известили уголовное дело по факту интернет-мошенничества, в результате которого житель рабочего поселка Тальменка 1994 года рождения лишился миллиона рублей. Подробности сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-центр ГЭУ МВД РФ по региону.

Борис Григорьев. Мошенник .1916 (фрагмент)

Как рассказал потерпевший, в октябре 2021 года через интернет-сайт он заказал себе фронтальный мини-погрузчик. Для его покупки оформил кредит на сумму миллион рублей и перевел их поставщику. Через некоторое время с ним связался продавец техники и рассказал, что сам находится во Владивостоке и якобы из-за существующих ограничений пока не может доставить заказ из Японии, при этом от своих обязательств не отказывается и после улучшения обстановки непременно свяжется с покупателем сам. Таким образом выходил на связь еще пару раз. Со слов потерпевшего, он полностью доверился мошеннику, даже не подозревая об опасности.

В полицию мужчина обратился тогда, когда абонентский номер перестал выходить на связь. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, Жительница Барнаула лишилась почти 40 тысяч рублей, доверившись «целительнице».

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