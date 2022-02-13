Пекин, , 14:37 — REGNUM Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал обладателем бронзовой медали в гонке преследования (пасьюте) на Олимпиаде в Пекине. Об этом 13 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Биатлон Mil.ru

При этом первое место занял представитель Франции Кентен Фийон-Майе, который показал результат 39 минут 07,5 секунды и ни разу не промахнулся по ходу гонки.

Серебро завоевал норвежский спортсмен Тарьей Бе, отставший от победителя на +28,6 секунды и допустивший один промах. Третий результат Латыпова составил +35,3 секунды отставания при одном промахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей в гонке преследования (пасьюте) на Олимпиаде.