Москва, , 14:35 — REGNUM Коллективный иммунитет к штамму коронавируса «Омикрон» в России должен составлять 90%, заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов — замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По его словам, при таком уровне можно добиться снижения подъема заболеваемости, но этот показатель в РФ не достигнут, передает ТАСС.

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 61,9%. 85 млн 857 тыс. 079 человек получили первый компонент вакцины, число полностью вакцинированных достигло 81 млн 505 тыс. 771.