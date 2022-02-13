Мюнхен, Германия, 13 февраля 2022, 14:16 — REGNUM Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» намерен продлить соглашение со своим французским полузащитником Корентином Толиссо. Об этом 13 февраля сообщает Chronicle Live.
По информации источника, руководство мюнхенской команды уже начало переговоры с 27-летним футболистом, действующий контракт которого рассчитан до лета нынешнего года.
При этом ранее сообщалось, что игроком интересуются такие клубы, как «Ньюкасл» и мадридский «Реал».
Отметим, Корентин Толиссо перешел в «Баварию» из «Лиона» в 2017 году в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 17 матчах, в которых отличился тремя забитыми мячами.