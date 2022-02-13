Мюнхен, Германия, , 14:16 — REGNUM Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» намерен продлить соглашение со своим французским полузащитником Корентином Толиссо. Об этом 13 февраля сообщает Chronicle Live.

Корентин Толиссо Вячеслав Евдокимов

По информации источника, руководство мюнхенской команды уже начало переговоры с 27-летним футболистом, действующий контракт которого рассчитан до лета нынешнего года.

При этом ранее сообщалось, что игроком интересуются такие клубы, как «Ньюкасл» и мадридский «Реал».

Отметим, Корентин Толиссо перешел в «Баварию» из «Лиона» в 2017 году в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 17 матчах, в которых отличился тремя забитыми мячами.