Киев, 13 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В офисе президента Украины Владимира Зеленского не видят смысла закрывать воздушное пространство страны. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Авиаперелет

Напомним, ранее стало известно, что британские страховые компании, которые занимаются перестраховкой других международных страховых компаний, объявили всем собственникам самолетов, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие для любого воздушного судна на Украине.

Некоторые авиакомпании уже столкнулись с тем, что собственники самолетов, которые обычно отдают их в лизинг, запрещают им совершать полеты на Украину. Фактически речь идёт о начале воздушной блокады Украины.

«Этот нонсенс. Я считаю, что в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду», — заявил Подоляк.

Стоит отметить, что по международному законодательству авиакомпания должна страховать гражданскую ответственность, без которой поднимать самолеты в небо запрещено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад активно нагнетает военную истерию вокруг ситуации на Украине и утверждает, что Россия вот-вот нападет на Украину, хотя к этому нет никаких реальных предпосылок.