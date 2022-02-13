Москва, 13 февраля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков 13 февраля в социальной сети Facebook.

Скорбь

«Вчера узнал, что ещё в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, тот самый Умка», — написал Капков.

Маргарита Корабельникова окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1953 году. Она играла в Театре имени М. Н. Ермоловой и Московском Драматическом театре.

С 1956 года Корабельникова работала на киностудии им. М. Горького, позже пришла на студию «Союзмультфильм». Там она получила всесоюзную известность, озвучив героев популярных мультфильмов. Голосом Корабельниковой говорит Пьеро в «Приключениях Буратино», медведь Умка одноимённом мультфильме, Антошка в короткометражке «Рыжий, рыжий, конопатый» и многие другие персонажи.