Киев, , 14:09 — REGNUM Андрей Мельник — посол Украины в Берлине — обвинил Германию в лицемерии после сообщений СМИ о том, что в 2020 г. ФРГ поставила в Россию товары двойного назначения на 366 млн евро.

«Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 г. в РФ на 366 млн евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений… И это несмотря на санкции ЕС!» — написал он в Twitter.

Welt со ссылкой на данные министерства экономики ФРГ сообщило, что в 2020 г. федеральное ведомство по экономическим вопросам и контролю за экспортом выдало компаниям Германии 673 разрешения на экспорт товаров двойного назначения в РФ, объем экспорта составил 366 млн евро.

Издание не уточняет, что именно экспортировали компании.