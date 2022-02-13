Краснодар, , 14:05 — REGNUM В Сочи в квартире на ул. Чехова нашли мертвым рэпера — 32-летнего Владимира Богданова (известный под творческим псевдонимом Рикосан) из Хакасии. Тело обнаружил хозяин квартиры. Об этом 13 февраля пишет KP.RU.

1 февраля Рикосан перестал выходить на связь с семьей. Владелец арендуемого жилья также не мог дозвониться и решил лично проведать. Хозяин воспользовался своими ключами, в одной из комнат он обнаружил следы крови и тело мужчины.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что у погибшего обнаружено ранение, но следов посторонних людей в квартире нет.

Назначено судебно-медицинское исследование. Обстоятельства выясняются.