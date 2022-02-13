Филадельфия, США, , 14:01 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол (сс) Markus Spiske

Игра состоялась на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой хозяев со счетом 103:93.

Самым результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который оформил в матче трипл-дабл с 40 очками, 14 подборами и 10 результативными передачами.

У «Кавальерс» наиболее результативным оказался разыгрывающий Дариус Гарлэнд, набравший во встрече 27 очков.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 16 февраля дома сыграет с клубом «Бостон Селтикс», а «Кливленд» в этот же день на выезде встретится с командой «Атланта Хоукс».