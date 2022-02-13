Среднеуральск, Свердловская область, 13 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Среднеуральске Свердловской области неизвестный мужчина открыл по прохожим стрельбу. Об этом пишут СМИ.

Стрельба

Очевидцы сообщают, что стрельба ведётся из окна дома на улице Советской. Район оцеплен силовиками.

Официальных комментариев пока нет. Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая на Химмаше в Екатеринбурге бывший милиционер тоже стрелял по прохожим. Тогда обошлось без погибших, но пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка.