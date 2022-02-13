«Эрдоган может объявить ислам официальной религией Турции»

13 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:45 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган поменял политику в отношении Израиля

По данным турецкого новостного портала TR724, в последние месяцы наблюдается процесс нормализации отношений между Турцией и Израилем. Скорейшего выздоровления пожелал президент Израиля Ицхак Герцог президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге Эмине Эрдоган, заразившимся коронавирусом. Согласно сообщению Times of Israel, телефонный звонок свидетельствует о том, что политика Эрдогана в отношении Израиля за последнее время изменилась. Также можно сказать, что турецкий лидер в последние месяцы пытается восстановить турецко-израильские отношения.

Ицхак Герцог Government Press Office (Israel)

Продолжаются протесты против повышения цен на электроэнергию

Согласно сообщению Mesopotomya, в Турции усиливается экономический кризис. После повышения стоимости электроэнергии на 127% граждане, получив огромные счета на оплату, выступили с антиправительственными протестами. Тысячи людей в Мардине, Диярбакыре, Измире и других районах вышли на улицы, протестуя против повышения стоимости электроэнергии, и призвали правительство уйти в отставку. Они демонстративно жгли счета-фактуры за электроэнергию. Люди выкрикивали лозунги: «Эрдогана в отставку!», «правительство в отставку!», «Дедаш (акционерное общество по распределению электроэнергии — А.А.) в отставку!». Полиция применила в отношении протестующих перцовый газ и водометы.

11 столичных мэров обратились к правительству

11 столичных мэров направили в правительство обращение по поводу нынешнего экономического кризиса и роста цен. «Нагрузка на наши муниципалитеты стала невыносимой», — говорится в заявлении. В заявлении, в котором говорится о серьезном повышении цен во многих районах Турции до и после Нового года, также отмечается: «Серьезное повышение цен на услуги, которыми наши граждане пользуются постоянно в своей повседневной жизни, сказывается на работе местных органов власти и вызывает опасения». Также в заявлении отмечается, что высокие скачки цен на электроэнергию и дизельное топливо затрудняют услуги общественного транспорта. «Рост цен на электроэнергию, которая используется трамваями и метро, а также на топливо, используемое другими общественными транспортными средствами, привел к повышению оплаты за проезд», — говорится в обращении.

Конгрессмены просят не продавать Турции истребители F-16

Согласно «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), члены Конгресса США написали письмо министру обороны США Ллойду Остину и госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой не продавать Турции американские истребители F-16. В письме описывались нарушения прав человека, допущенные Анкарой. Письмо, инициированное конгрессменами Фрэнком Паллоне-младшим и Гасом М. Билиракисом, подписали более 50 членов Конгресса. В нём говорится: «Мы настоятельно рекомендуем вам отклонить последнее предложение Турции о покупке у США истребителей Block 70 F-16 и механических пусковых установок для модернизации своих ВВС».

Международным сайтам предоставили срок для получения лицензии

Как пишет газета Sözcü, Верховный совет радио и телевидения Турции (RTÜK), впервые используя свои полномочия по надзору за международными сайтами, установил срок для подачи заявок на получение лицензии новостными сайтами «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), DW Turkish и Euronews. На заседании RTÜK, состоявшемся в среду, обсуждался статус лицензий этим СМИ. Член RTÜK от Республиканской народной партии (РНП) Ильхан Ташджи отреагировал на решение RTÜK. «Главной целью является свобода прессы и свобода выражения мнений. По их мнению, пресса должна молчать и не критиковать», — сказал он.

Ильхан Ташджи Rtuk.gov.tr

Таинственное убийство

Согласно статье, опубликованной корреспондентом t24 Гекчером Тахинджиоглу, лидер организованной преступной организации, «король» казино и торговли наркотивками Халил Фалйалы, проживающий на Северном Кипре, был убит в результате вооруженного нападения. В обществе широко обсуждались его тесная связь с политиками, отношения с Эрканом Йылдырымом, сыном бывшего премьер-министра от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырыма. Эркан был замешан в торговле наркотиками, а также имел связи с военизированными группировками и бандами. Фалйалы являлся владельцем 7-звездочного отеля и казино Les Ambassadeurs на Кипре. Он также был известен как владелец расположенных в Европе нелегальных букмекерских контор.

«Северный Кипр превратился в место для торговли людьми»

Как пишет газета Yeni Yüzyıl, опубликован Глобальный отчет по организованной преступности за 2021 год, куда также был включен Северный Кипр. Координатор программы по борьбе с торговлей людьми Ассоциации прав беженцев (MHD) Фезиле Осум отметила: «Торговля людьми для трудовой эксплуатации и сексуальной эксплуатации является наиболее распространенным явлением. Проблема здесь намного глубже, поскольку нынешняя структура Северного Кипра создает среду для безнаказанности торговцев людьми». В отчете также говорится, что присутствие турецких организованных преступных группировок постепенно растет и укрепляется в северной части Кипра.

«Эрдоган может объявить ислам официальной религией Турции»

Как пишет Ahval News со ссылкой на британскую газету Financial Times, в предвыборной суете председатель ПСР и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чувствуя, что может проиграть выборы, вполне может инициировать любые провокации. В статье, написанной Дэвидом Гарднером, редактором международных новостей Financial Times, который известен своим экспертным опытом в вопросах Ближнего Востока, отмечается, что такой провокацией может стать «предлог для введения чрезвычайного положения» или «объявление в светском государстве ислама официальной религией в надежде расколоть оппозицию».

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Правительство Нидерландов ввело обязательный карантин для гостей из 12 стран, включая Турцию.

Дизель побил абсолютный рекорд. Цена за литр дизельного топлива повысилась еще на 80 куруш. Цена литра дизельного топлива увеличилась до 15,40 лиры.

The New York Times: ухудшение состояния экономики и рост инфляции в Турции привели к тому, что зарплаты некоторых врачей снизились до уровня минимальной заработной платы. Когда к этому добавились плохие условия труда и давление, которому они подвергались, турецкие врачи начали мигрировать в другие страны.

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