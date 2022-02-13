Москва, , 13:51 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме Байконур провели генеральные предстартовые испытания ракеты «Союз-2.1а», которая будет использоваться для запуска грузового корабля «Прогресс МС-19». Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

«Прогресс» перед запуском Роскосмос

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблём «Прогресс МС-19» была вывезена на стартовую площадку Байконура 12 февраля. 13 февраля специалисты приступили к работам второго стартового дня, включая генеральные испытания ракеты, в ходе которых имитируется её старт и полёт до отделения от корабля.

«Второй стартовый день завершён также без замечаний. Завершается углубленная обработка телеметрической информации», — сообщил Рогозин.

Запуск назначен на 15 февраля. Корабль «Прогресс МС-19» доставит на Международную космическую станцию 2500 кг полезной нагрузки, включая топливо, запасы воды и газов, материалы для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции и оборудование для научных исследований.

В 2022 году Россия отправит на МКС три грузовых корабля. Старт корабля «Прогресс МС-20» запланирован на июнь, запуск «Прогресса МС-21» — на октябрь.

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