Екатеринбург, 13 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на складе загорелась макулатура. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

66.mchs.gov.ru На месте пожара на складе макуларуты в Екатеринбурге

Пожар в переулке Шофёров возник поздним вечером 12 февраля. Его площадь составила 400 кв. метров. В 00:27 местного времени 13 февраля возгорание было локализовано, а в 01:43 открытое горение ликвидировали.

Информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.