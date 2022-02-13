Майами, США, , 13:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась победой гостей со счетом 115:111.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг, который набрал в матче 29 очков.

В составе «Майами» наиболее результативным оказался центровой Эдрис Адебайо, оформивший во встрече дабл-дабл с 19 очками и 14 подборами.

Отметим, в следующем матче «Майами» 16 февраля дома сыграет с клубом «Даллас Маверикс», а «Бруклин» днем ранее также у себя встретится с командой «Сакраменто Кингз».