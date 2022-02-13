Чита, 13 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В рамках соглашения ТОР «Забайкалье» ГМК «Удокан» инвестировано около 80 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным вопросам компании «Удоканская медь» Юлия Шабала на рабочей встрече губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Подробности сообщает пресс-служба компании «Удоканская медь».

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По словам Юлии Шабалы, проект находится в высокой стадии готовности, в рамках соглашения ТОР на конец 2021 года объем инвестиций составил 78,8 миллиарда рублей (общий объем инвестиций — 112,5 миллиарда рублей).

В 2022 году компания «Удоканская медь» планирует завершить строительство, на сегодня разработан график ввода комбината в эксплуатацию. При этом в 2022 году планируется запустить обогатительную фабрику, а в 2023 году — гидрометаллургический завод. Объем производства составит 135 тысяч тонн меди. Товарная продукция: катодная медь и сульфидный медный концентрат (содержание меди 45%).

Запуск в эксплуатацию ГМК «Удокан» создаст около 3 тысяч новых рабочих мест без учета смежных отраслей, обеспечит поступление более 750 миллиардов рублей дополнительных налоговых отчислений. Одновременно компания осуществляет разработку технико-экономического обоснования второй очереди горно-металлургического комбината «Удокан».

По словам Ю. Шабалы, фактически, производительность будет увеличена втрое — до 36−40 миллионов тонн руды в год. Срок реализации инвестиционной стадии: 2021 — 2027 год. Объем инвестиций составит более 4 миллиардов долларов США с созданием боле 3 тысяч новых рабочих мест.

Юлия Шабала также сообщила о ходе реализация проекта «Создание поселка нового образка в пгт. Новая Чара». Соответствующее соглашение о намерениях по строительству данных объектов в пгт. Новая Чара с использованием механизма дальневосточной концессии было подписано 3 сентября 2021 г. в ходе Восточного экономического форума.

Проект включает строительство культурно-досугового центра, физкультурно-оздоровительного комплекса, нового здания центральной районной больницы. Инвестиции превысят в 5 миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате реализации проекта в строй будет введен горно-металлургический комбинат, конечной продукцией которого будет катодная медь и сульфидный концентрат, объём производства конечной продукции комбината составит 135 тысяч тонн меди в год.

При выходе на полную мощность рабочими местами будут обеспечены около три тысячи человек и до 20 тысяч человек в смежных отраслях. Деятельность Удоканского горно-металлургического комбината будет обеспечивать вклад до 10% в ВРП Забайкальского края.

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