Самара, 13 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Самаре районный суд на два месяца поместил под стражу сына заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова — Дениса Зубова по уголовному делу о даче взятки. Об этом сегодня, 13 февраля сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

(сс) sajinka2 Коррупция

Сообщается, что Денису Зубову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее стало известно, что оперативники задержали в Самарской области сына заместителя министра внутренних дел России Дениса Зубова при попытке дать взятку офицеру спецслужбы. Сумма взятки могла составить 18 млн рублей. При этом вместе с Зубовым были задержаны президент футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.

По данным депутата Государственной думы Александра Хинштейна, взятка предназначалась офицеру ФСБ «за общее покровительство» для нефтебазы ООО «Межотраслевое объединение ТНП».