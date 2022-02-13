Оттава, , 13:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» переиграл команду «Торонто Рэпторс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась победой гостей со счетом 109:110.

При этом самым результативным игроком встречи стал камерунский форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, который оформил в матче дабл-дабл с 35 очками и 10 подборами.

В составе «Наггетс» наиболее результативным оказался сербский центровой Никола Йокич, также оформивший во встрече дабл-дабл с 28 очками и 15 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Денвер» 15 февраля дома сыграет с клубом «Орландо Мэджик», а «Торонто» в этот же день на выезде встретится с командой «Нью-Орлеан Пеликанс».