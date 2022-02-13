Кызыл, 13 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Туве по итогам 2021 года индекс промышленного производства вырос на 6,3%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, рост зафиксирован по всем видам экономической деятельности.

Личная страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Мебельный цех в Туве

В частности, в горнодобывающей отрасли индекс производства составил 105,4% по отношению к 2020 году. Обрабатывающие производства выросли на 6,2%. При этом производство одежды увеличилось в 3,3 раза благодаря наращиванию выпуска головных уборов.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха рост составил 8,2%.

«По виду деятельности Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (индекс производства — 135,8%) — увеличены объемы сбора и обработки сточных вод (170,5%)», — отметили в службе статистики.

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