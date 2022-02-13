Париж, 13 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Следствие по делу об убийстве французского школьного учителя Самюэля Пати, который был обезглавлен в октябре 2020 года во Франции, предъявило новые обвинения женщине, подозреваемой в связях с убийцей. Об этом сегодня, 13 февраля, пишет газета Parisien со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Напомним, что убийство было совершено возле школы, где Пати преподавал. Нападавший был застрелен полицией. Было установлено, что преподаватель до своей гибели показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках, где обсуждалась тема свободы слова.

В июне 2021 года французская пресса сообщила, что полиция задержала на юге страны 33-летнюю женщину Присциллу М., которая подозревается в связях с убийцей Пати. Она является одной из 15 обвиняемых, в разжигании ненависти, которая побудила Абдулаха Анзорова к действиям.

Теперь ей были предъявлены обвинения в пособничестве в совершении террористического акта. При этом ранее ей были предъявлены обвинения только в «участии в террористическом объединении».

Теперь женщине грозит пожизненное заключение. Следствие установило, что Присцилла М. «укрепляла решимость Анзорова совершить преступное деяние». Также она способствовала обнаружению жертвы и, следовательно, совершению теракта, а также приводила идеологические аргументы в пользу совершения убийства Самюэля Пати.