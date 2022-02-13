Калгари, Канада, , 13:02 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра состоялась на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей шайбами отметились словацкий форвард Адам Ружичка (10-я минута), Кристофер Танев (19-я), Эндрю Манджапане (36-я), Эрик Гудбрансон (49-я) и шведский нападающий Элиас Линдхольм (56-я).

В составе «Айлендерс» голами отличились финский форвард Ноа Добсон (18-я, в большинстве) Жан-Габриэль Пажо (17-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 24 из 29 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Флэймз» Никита Задоров не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Калгари» 16 февраля дома сыграет с клубом «Коламбус Блю Джекетс», а «Айлендерс» в этот же день на выездк встретится с командой «Баффало Сэйбрз».