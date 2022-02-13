Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Специализирующийся на фильмах ужасов видеостриминговый сервис Screambox приобрёл права на показ телесериала по франшизе «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщает портал Collider.

Фредди Крюгер Цитата из к/ф «Кошмар на улице Вязов». реж Сэмюэль Байер. 2010. США

Показ сериала начнётся 15 февраля 2022 года. Получивший название «Кошмары Фредди» сериал будет состояться из 44 эпизодов. Трансляция этого сериала станет дебютом для сервиса Screambox.

Пилотный сезон сериала снял режиссёр Тоуб Хупер, известный по фильмам «Полтергейст» и «Техасская резня бензопилой». Над остальными эпизодами сериала работали другие известные режиссёры этого жанра, включая Мика Гарриса, Уильяма Мэлоуна и Тома Маклафлина.

Оригинальный фильм «Кошмар на улице Вязов» вышел в прокат в 1984 году. Он положил начало франшизе, насчитывающей 9 фильмов, 2 телешоу, а также множество книг и комиксов.