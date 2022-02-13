Москва, 13 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Двукратный чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко выступил в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, которую заподозрили в употреблении допинга. Он написал об этом 13 февраля на своей странице в соцсети Instagram.

Mil.ru Плющенко доволен

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«Камила Валиева — одна из лучших фигуристок в истории фигурного катания, ее талант уникален. Она вдохновляет и восхищает миллионы болельщиков во всем мире», — отметил в своем сообщении Плющенко.

Также он указал, что российская спортсменка двигает фигурное катание вперед, поднимая этот вид спорта на новый уровень, и при этом является кумиром для тысяч девчонок и мальчишек, только начинающих свой путь в спорте.

«Верим, что эти Олимпийские игры принесут ей только радость побед и исполнение ее мечты. Фигурное катание — это не только спорт, а это еще искусство. <…> Мы хотим продолжать радоваться, восхищаться и вдохновляться ее катанием, хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов», — также добавил двукратный олимпийский чемпион.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено проверить окружение российской фигуристки Камилы Валиевой, которую заподозрили в употреблении допинга.