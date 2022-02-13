Красноярск, , 12:38 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки госпитализировано 167 пациентов с COVID-19. Это почти на сто человек меньше, чем накануне, 12 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Зарегистрировано за сутки 6317 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 252 286.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 183 645 человек, в том числе 1449 за сутки. Подтверждено также 14 новых летальных случаев среди ковид-пациентов, а общее число жертв коронавируса достигло 9666.