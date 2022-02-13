Санкт-Петербург, 13 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Скульптурная композиция по мотивам сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок» будет установлена на площадки перед Театром юных зрителей (ТЮЗ) имени А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала РИА Новости директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.

George Shuklin ТЮЗ на Пионерской площади в Санкт-Петербурге

Установка скульптурной композиции приурочена к 100-летию со дня открытия театра. ТЮЗ им. А. А. Брянцева открылся 23 февраля 1922 года спектаклем «Конёк-Горбунок».

Автором композиции стал скульптор Григорий Потоцкий. Он изготовил более 120 памятников, которые установлены во многих странах мира.

Юбилейные мероприятия в честь 100-летия со дня открытия театра для юных зрителей начнутся с 14 февраля. 23 февраля ТЮЗ покажет тот же спектакль, в котором примут участие артисты, служившие в театре в разные годы.