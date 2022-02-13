Новый Орлеан, США, 13 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» обыграл команду «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась победой гостей со счетом 114:124.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум, который оформил в матче дабл-дабл с 36 очками и 11 подборами.

У «Сан-Антонио» наиболее результативным оказался разыгрывающий Деджанте Мюррей, также оформивший во встрече дабл-дабл с 31 очком и 12 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Сан-Антонио» 15 февраля на выезде сыграет с клубом «Чикаго Буллз», а «Нью-Орлеан» в этот же день дома встретится с командой «Торонто Рэпторс».