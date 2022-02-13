Москва, , 12:31 — REGNUM Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало фотоснимок с Марса, на котором запечатлены «пылевые дьяволы» (сильные пылевые вихри).

Фотография сделана при помощи камеры CaSSIS (находится на борту орбитального аппарата для исследования малых составляющих атмосферы — Trace Gas Orbiter). Данное устройство функционирует в рамках совместной программы ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса.

На снимке изображена одна из около 30 зон «хаотического рельефа». «Пылевые дьяволы» оставили следы, которые ориентированы с севера на юг. Это позволяет определить преобладающие направления ветра.

Trace Gas Orbiter был запущен в 2016 г., научную миссию он начал в 2018 г.