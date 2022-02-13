Кемерово, 13 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области начата доследственная проверка по факту отравления детей парами хлора в бассейне. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Lars Plougmann В бассейне

В ведомстве уточнили, что сообщение о произошедшем поступило сегодня, 13 февраля.

Стало известно, что в больницу Кемерова были госпитализированы пятеро детей в возрасте от 6 до 13 лет с признаками отравления парами хлора. В настоящее время установлено, что накануне они с родителями находились в сауне с бассейном. Уже дома они почувствовали себя плохо, родители вызвали скорую помощь.

Отмечается, что сейчас состояние детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением медиков.

В бассейне уже произведены замеры воздуха, изъяты образцы воды. Также проверяется система вентиляции и очистки воды.