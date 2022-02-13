Якутск, , 12:28 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах гибели 6 человек — четырех детей и двух взрослых — при пожаре в Якутии, говорится в сообщении СК РФ.

Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) доложить о причинах и условиях произошедшего, а также об обстановке в семье, где воспитывались погибшие дети.

Также глава СК поручил дать оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Пожар случился в ночь на 13 февраля в частном доме на ул. Партизанской в с. Сунтар. Предположительной причиной пожара могло стать несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью либо короткое замыкание электропроводки.