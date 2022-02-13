Абакан, , 12:27 — REGNUM В Хакасии квартиры на первичном рынке жилья за 2021 год подорожали в среднем на 13%, вторичном — на 15,8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

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Таким образом, по данным на конец года средняя стоимость одного квадрата жилья в новостройке составила 54 491 рубль, в старом доме — 56 940 рубля. При этом рост цен наблюдался по всем типам квартир.

«На первичном рынке жилья стоимость квартир улучшенного качества выросла на 13,3%, среднего качества — на 8,8%. На вторичном рынке жилья прирост цен на квартиры среднего качества составил 15,9%, улучшенного качества — 15,8%», — добавили в службе статистики.

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